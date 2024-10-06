الاستخبارات والأمن تطيح بـارهابي "داعشي" في صلاح الدين

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الأحد (6 تشرين الأول 2024)، الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ، إنه" وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين ، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت، إنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي وإحالة إلى القضاء لينال جزاءه العادل.