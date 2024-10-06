مصدر يكشف عن هوية المتهمين بقتل مدير محطة الرمادي وعائلته

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد (6 تشرين الأول 2024)، عن هوية المتهمين بقتل مدير محطة توليد دزيلات الرمادي وعائلته يوم أمس السبت.

وأوضح المصدر ، إن" المتهمين بجريمة قتل مدير محطة الرمادي وعائلته، هما شخص يعمل منتسبًا في شرطة الكهرباء، ونجله".

وأعلنت قيادة شرطة الانبار، يوم أمس السبت (5 تشرين الأول 2024)، القاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل مدير محطة توليد دزيلات الرمادي وعائلته.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد شرطة محافظة الانبار العميد عادل حامد رشيد، أشرف شخصياً على مسرح جريمة قتل المجنى عليه (المهندس فراس عبد المنعم مدير محطة توليد دزيلات الرمادي) وافراد عائلته المكونة من زوجته واطفاله (فتاتين) ونجاة طفل عمره سنة ونصف من هذه الجريمة في منطقة فريحه بناحية البغدادي".

وأضاف أنه "تم استدعاء فريق الأدلة الجنائية وتطويق مكان الحادث وجمع ماله مساس بالجريمة للوصول الى الفاعل وبالفعل تمكّنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على متهمين اثنين، ومازالت التحقيقات مستمرة".