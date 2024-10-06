الأمن الوطني يضبط 6 مزارع لنبات الداتورا المخدر ويتلفها موقعياً

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد (6 تشرين الأول 2024)، ضبط 6 مزارع لنبات الداتورا المخدر واتلافها موقعياً في محافظتي بغداد وديالى.

وذكر الجهاز في بيان أن "مفارزه في محافظتي بغداد وديالى تمكنت استنادًا إلى معلومات استخبارية مؤكدة وبعد متابعة ميدانية حثيثة من ضبط (6) مزارع للنباتات المخدرة".

وأضافت أن "هذه المتابعات اسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق المدائن وألبو عيثة وبلدروز والتي على إثرها تم ضبط (2305) نباتات".

وأكد الجهاز انه "تم إتلاف النباتات موقعياً بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز".