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قصف نفق بداخله عناصر من داعش الارهابي بطائرات F16 غرب نينوى


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F16، ضد نفق بداخله دواعش في نينوى.

وذكر بيان للقيادة انه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة ماتبقى من عناصر داعش الارهابية الخائبة ، قامت قوة من اللواء 43 في الفرقة 20 بعملية تفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، ورصدت احدى الإنفاق بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، إذ أطلقت هذه العناصر المنهزمة النار على القوة والتي بدورها ردت على الفور على مصادر النيران وتم تطويق المكان من قبل قطعات اللواء اعلاه وقوة من لواء 44 بالحشد الشعبي".

وأضاف البيان، انه "بتنسيق ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة تم تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين من قبل صقور الجو الابطال بواسطة طائرات F16".

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قصف نفق بداخله عناصر من داعش الارهابي بطائرات F16 غرب نينوى
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