مقتل إرهابي في اشتباكات مسلحة جنوب غربي نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، بمقتل إرهابي إثر اشتباكات مسلحة اندلعت في جزيرة الحضر جنوب غربي نينوى.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت في الجزء الشمالي من جزيرة الحضر، حيث تحاصر قوة أمنية مشتركة من الحشد الشعبي والجيش مضافة يختبئ بها عدد من عناصر داعش الإرهابي".

وأشار المصدر إلى أن "أحد الإرهابيين تم قتله وفقًا للمؤشرات الأولية، وأن الجهد الأمني مستمر في إكمال الطوق الأمني حول المضافة وصولًا إلى مرحلة الاقتحام".

وأضاف المصدر أن "عدد الإرهابيين لا يمكن تحديده بدقة، لكنه ربما يصل إلى أكثر من خمسة وفقًا للمؤشرات الأولية"، لافتاً الى أن "حدة الاشتباكات انتهت، وتجري الآن عملية التقدم شيئًا فشيئًا لإنهاء هذه المضافة". وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، تطويق نفق بداخله عناصر من داعش غرب نينوى.