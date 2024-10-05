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رئيس وزراء يلتقي السفير السويسري بعد 33 عاماً من غلقها


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، سفير الاتحاد السويسري المقيم لدى العراق، دانيل هون، وهو أوّل سفير لبلاده بعد إعادة افتتاح السفارة السويسرية ببغداد.

وطبقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء في بيانه، ان "رئيس مجلس الوزراء رحب بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها"، معتبرا ان "ذلك خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين"، حيث أكد السوداني "أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر".

كما شهد اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من وضع أمني مستقر، ونهضة تنموية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم الحكومة بيئةَ العمل والاستثمار، وإيجاد الشراكات الاقتصادية البناءة.

بالمقابل، أكد السفير هون أن "إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد ستسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة، وتساعد على تواجد الشركات السويسرية للعمل في العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة". 

وتطرق اللقاء إلى العدوان الصهيوني المستمر على غزّة ولبنان، واستهدافه المدنيين العُزّل، ودور الاتحاد الأوروبي في وقف هذه المجزرة، وموقف المجتمع الدولي المطلوب للحدّ من توسعة الصراع في المنطقة، وما يشكله من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.

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