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بغداد: شبكات مخدرات دولية في قبضة العدالة


صرّحت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم السبت، عن احكام قبضتها على 57 شبكة مخدرات دولية، حيث ذكرت المديرية في بيانها، إنه "في إطار الحملة الأمنية العليا لمكافحة المخدرات التي تبناها دولة رئيس الوزراء ووفقاً لما جاء باستراتيجية وزارة الداخلية الوطنية للإعلام (2023 - 2024 - 2025) ، كبدت المديرية العامة لشؤون المخدرات المتاجرين بالمخدرات الدوليين خسائر جديدة فادحة بإشراف وزير الداخلية الشخصي وعلى مدار 24 ساعة بعد تنفيذهم سلسلة اعتقالات بطولية متتالية غير مسبوقة نجحت بالوصول المتكامل إلى (57) شبكة مخدرات دولية وخطوط سيرها وأساليب تهريبها وطرق اخفاءها للمواد المخدرة".

وأضافت المديرية، أنه "تم تفكيك هذه الشبكات بموجب قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الاولى ومحاكم التحقيق المختصة في المحافظات".

 

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بغداد: شبكات مخدرات دولية في قبضة العدالة
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