تحالف العزم يتهم دول عربية بمنح الكيان الضوء الاخضر للقيام بعملياته الارهابية

اتهم عضو تحالف العزم عبد الرزاق احمد الدليمي، اليوم الاربعاء، قادة دول الخليج ومصر وحكام دول اخرى بمنح الكيان الصهيوني الضوء الاخضر بشن هجماته الارهابية على لبنان وسوريا وفلسطين.

وقال الدليمي ل /المعلومة/، ان "هذه الدول لديها العلم المسبق بالهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على سوريا ولبنان وفلسطين".

واوضح، ان "هذه حكام هذه الدول تريد التخلص من قوى المقاومة، من خلال وقوفهم مع الكيان الصهيوني لاستمرار بقاءهم في حكم بلدانهم واستمرار الحماية الامريكية لسلطتهم".

واضاف ان" تخاذل حكام العرب شجع الكيان الصهيوني على شن هجماته على الشعوب العربية المستضعفة وبأسلحة محرمة دوليا".

وشجب "موقف مصر وباقي دول الخليج التي وقفت موقفا معيبا ضد الاشقاء العرب".