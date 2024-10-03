غياث السورجي : الاتحاد الوطني قادر على تشكيل حكومة الاقليم المقبلة

اكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، سعي الحزب الى الفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة اقليم كردستان المقبلة بمشاركة جميع الاحزاب السياسية.

وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان "حجم الاحزاب الكردية ما زال غير معروف وهذا الامر سيتضح بعد اجراء الانتخابات في 20 اكتوبر المقبل".

واضاف ان "الاتحاد الوطني قادر على تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان باشتراك الاحزاب الاخرى في حال كان لها ثقل ومقاعد كثيرة داخل البرلمان".

وبين ان "الاتحاد يسعى ان تكون الحكومة المقبلة في كردستان مشكلة من قبل جميع الاحزاب السياسية الموجودة في الاقليم".

واوضح، ان "هذا التوجه هو عكس الحزب الديمقراطي الذي يريد الانفراد والذهاب بحكومة اغلبية".