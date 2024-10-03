النائب عامر الفايز يحمل القوى السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس البرلمان

حمل رئيس كتلة تصميم النائب عامر الفايز ، الخميس، القوى السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس البرلمان، مشيرا الى دفع قوى الاطار التنسيقي باتجاه حسم الملف.

وقال الفايز ل / المعلومة / ، ان " الاطار التنسيقي يناقش في كل جلسة هذه الازمة الا انه لا يتدخل بشكل مباشر من منطلق الالتزام بالاتفاق السياسي وحق الخيار للمكون السني باختيار شخصية للمنصب" .

واضاف ، إن " غياب منصب رئيس البرلمان بالاصالة ادى الى ضعف الاداء التشريعي، داعيا "الشركاء الى حسم الامر باسرع وقت لدعم البرلمان بتشريع القوانين" .