النائب عامر الفايز يحمل القوى السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس البرلمان

حمل رئيس كتلة تصميم النائب عامر الفايز ، الخميس، القوى السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس البرلمان، مشيرا الى دفع قوى الاطار التنسيقي باتجاه حسم الملف.
وقال الفايز ل / المعلومة / ، ان " الاطار التنسيقي يناقش في كل جلسة هذه الازمة الا انه لا يتدخل بشكل مباشر من منطلق الالتزام بالاتفاق السياسي وحق الخيار للمكون السني باختيار شخصية للمنصب" .
واضاف ، إن " غياب منصب رئيس البرلمان بالاصالة ادى الى ضعف الاداء التشريعي، داعيا "الشركاء الى حسم الامر باسرع وقت لدعم البرلمان بتشريع القوانين" .
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