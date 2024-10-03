مطالبات نيابية بعزل القيسي من منصبها

طالب عضو مجلس النواب العراقي حيدر علي شيخان ، اليوم الخميس ، الحكومة ووزارة الخارجية بعزل ممثلة العراق في الامم المتحدة سمر القيسي من منصبها لمخالفتها قانون انضباط موظفي الدولة .

وقال شيخان ل /المعلومة/ ، أن "ممثلة العراق سمر القيسي تخضع لقانون انضباط موظفي الدولة". وأضاف أن "هناك مخاطبات نيابية صدرت إلى وزير الداخلية لغرض تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن".

واشار الى "مخاطبة مجلس النواب الجهات المعنية بضرورة عزل هذه الموظفة من وزارة الخارجية لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي صدرت من الجهات العليا"