الخارجية النيابية تطالب باجتثاث العناصر البعثية من السلك الدبلوماسي

طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، اليوم الخميس ، الحكومة وهيئة المساءلة والعدالة باتخاذ إجراءات فورية لاجتثاث العناصر البعثية من وزارة الخارجية .

وقال الموسوي ل / المعلومة/ ، أن" عدم انسحاب ممثلة العراق سمر القيسي أثناء كلمة المجرم نتن ياهو يندرج ضمن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وأضاف أن " وجود القيسي وغيرها من العناصر البعثية في السلك الدبلوماسي يشكل تهديدا كبيرا لأمن الدولة ، مشيرا إلى أن "القيسي تتذرع بعدم إبلاغها بمغادرة كلمة المجرم نتنياهو ".

ولفت إلى أن " وزارة الخارجية مطالبة باجتثاث العناصر البعثية من السلك الدبلوماسي"، محذرا من خطورة بقاء هولاء في وزارة الخارجية ".