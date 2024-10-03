المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفاً جنوب إسرائيل بطائرة تستخدم "لأول مرة"

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، عن قصفها هدف جنوب إسرائيل.

وقالت في بيان مقتضب "هاجمنا هدفا بجنوب أراضينا المحتلة بطائرة ذات قدرة متطورة تستخدم للمرة الأولى".

وبينت، انه "واستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى".

وأضافت "سيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".