بعد كمين زغيتون الدامي.. حجز ضابط استخبارات وعزل آمر في الجيش

كشف مصدر أمني رفيع في وزارة الدفاع، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، عن حجز ضابط استخبارات اللواء 42 في الجيش وعزل الآمر على خلفية حادث وادي زغيتون في قاطع محافظة كركوك.

وقال المصدر للوكالة الرسمية، إن "الإجراءات التي اتخذت بشأن حادثة زغيتون في كركوك، تضمنت حجز ضابط استخبارات اللواء 42 وعزل آمر اللواء على خلفية الحادثة".

وأضاف، أنه "تم على إثرها تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط الاستخبارات".

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الخميس، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله إلى موقع الحادث الإجرامي في منطقة زغيتون بكركوك.

يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت أمس عن استشهاد 4 مقاتلين واصابة 3 آخرين في كمين لفلول داعش الارهابي خلال واجب تفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.