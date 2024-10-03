توجيه بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية إلى العراق.

وقال مصدر حكومي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية إلى العراق".

وجاء ذلك بعد مناشدة الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل والمباشر لحل مشكلة فريق كرة القدم، العالق في المملكة العربية السعودية بسبب غلق الأجواء نتيجة الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وتوفير طائرة خاصة تقل الوفد الى بغداد.