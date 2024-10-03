صيانة عاجلة لـ"ملاجئ" عين الأسد.. واشنطن تتوقع أيام صعبة

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن اجراء القوات الامريكية صيانة عاجلة ومكثفة لملاجئ عين الأسد غرب العراق.

وقال المصدر إنه "في خطوة تعكس رسائل قلق بدأت حركة غير طبيعية للقوات الامريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق في اجراء صيانة شاملة وواسعة لجميع الملاجئ تحت الأرض بمختلف عناوينها وخاصة الافراد".

وأضاف أن "الملاجئ التي كانت فعالة قبل احداث لبنان محدودة خاصة للأفراد لان اغلبها متروكة لكن يبدو انه جرى الايعاز بصيانتها بشكل فعال لأغراض استخدامها".

وأشار المصدر الى ان "أمريكا تتوقع من خلال رسائل عدة بانها ستواجه أيام صعبة في الانبار وهذا ما يفسر استنفارها والاغلاق الأمني المتكرر والذي بات أكثر رسوخا مع التصادم المباشر بين طهران وتل ابيب".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد المنطقة توترات حادة بعدما شنت إيران هجوما صاروخيا مكثفاً مساء الثلاثاء الماضي على إسرائيل قالت إنه جاء ردا على استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.