عمليات بغداد تغلق عدد من مواقع صهر الحديد وتقبض على أصحابها المخالفين شرقي بغداد

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اغلاق عدة مواقع لصهر الحديد (الكور) والقاء القبض على اصحابها المخالفين شرقي العاصمة، حيث ذكر إعلام عمليات بغداد، انه "شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع دوائر البلدية، بتنفيذ واجب غلق وازالة عدد من مواقع صهر الحديد "الكور" والحد من ظاهرة اشعال النيران قرب مواقع الطمر الصحي والقاء القبض على ستة مخالفين من "اصحابها" ضمن منطقتي (الباوية، حي دجلة) شرقي العاصمة".

وأوضح: "ذلك لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين بسبب انبعاث الروائح والغازات منها وتسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".