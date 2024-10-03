القبض على (13) متسللاً من جنسيات اسيوية تجاوزوا الحدود في السليمانية

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (ثلاثة عشر ) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية، إذ ذكر الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وتابع موضحًا، "كما تمكن الفوج الاول من اللواء انفاً من القاء القبض على متسلل اجنبي واحد اثناء محاولته عبور الحدود، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".