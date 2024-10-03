حكومة كردستان: تعطيل الدوام في المدارس لمدة أسبوع

قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل دوام المدارس لمدة أسبوع بسبب إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 20 تشرين الأول الحالي، حيث ذكرت الوزارة في بيانها إنه "تقرر تعطيل دوام المدارس في عموم محافظات إقليم كردستان للفترة من 15 - 21 تشرين الأول الجاري بالتزامن مع انتخابات برلمان الإقليم".

وبيّنت إن "العطلة تشمل المدارس الحكومية والأهلية ويستأنف الدوام يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول الجاري".