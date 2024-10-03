السوداني يوجه بإدامة عمليات الإغاثة إلى غزة ولبنان

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، بإدامة عمليات الإغاثة إلى غزة ولبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن "السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ فريق إدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، بحضور وزراء الداخلية والصحة والتجارة والكهرباء، والمنسق العام للمحافظات، ووكيل وزارة الهجرة، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من اللجنة، التي تشكلت في أعقاب العدوان المستمر على غزّة منذ تشرين الأول الماضي، وتوسع عمل اللجنة مع بدء العدوان على لبنان الشقيق، كما جرى بحث تنفيذ خطط الإغاثة على ضوء قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل يومين، استجابةً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظروفهما الصعبة".

وأوضح، أن "الاجتماع ناقش الموارد المتوفرة لإدامة الإغاثة"، لافتا إلى أن "السوداني وجه بأن تكون المساعدات منظمةً بطريقة تمكّن العراق من إغاثة النازحين، وإيصال المساعدات إلى المتضررين، سواءٌ في داخل لبنان أو في فلسطين، أو ما يتوجب تقديمه للعوائل اللبنانية التي وفدت إلى العراق، وبكل أشكال الإعانة الممكنة، فضلاً عن البحث في عمليات نقل المساعدات وأفضل السبل لإيصالها إلى وجهتها".