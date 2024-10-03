طيران الإمارات تلغي الرحلات من وإلى العراق وإيران والأردن في 4 و5 أكتوبر

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس ( 3 نشرين الأول 2024)، إلغاء كل الرحلات من وإلى العراق وإيران والأردن يوم الجمعة والسبت (الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الأول) وأرجعت ذلك إلى التوتر في المنطقة.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيان إنه "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بنا إذا حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة كما يطلب من العملاء التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز لتلقي التحديثات".

وطالبت الشركة الإماراتية المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي للناقلة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وأوضحت أنها "تواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات".