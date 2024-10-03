الاستخبارات والأمن تطيح بمنتحل صفة ضابط وتضبط تاجر مخدرات في النجف وبابل

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، الإطاحة بمنتحل صفة ضابط وتضبط تاجر مخدرات في النجف وبابل.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارزها في النجف تمكنت وبكمين محكم من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في المحافظة، كان يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين لغرض تعيينهم مقابل مبالغ مالية".

وأضافت انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، ضُبط المتهم بالجرم المشهود اثناء قيامة بعملية النصب والاحتيال على احد المواطنين بالمحافظة"، مؤكدة أن "هذا ودونت أقواله بدائياً وقضائياً وأُحيل إلى الجهات المختصة أُصوليا".

واضافت ان "مفارزها في بابل تمكنت من القبض على تاجر مخدرات دولي أثناء تواجده في محافظة كربلاء، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (27 مخدرات)"، كبينة انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقة وأُحيل إلى القضاء".