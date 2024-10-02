السوداني واية الله السيد هادي المدرسي يبحثان إغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (2 تشرين الأول 2024)، سماحة اية الله السيد هادي المدرسي وبحثا الجهود الاغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وشهد اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "التأكيد على دور المؤسسة الدينية، والمرجعيات العليا في بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك جرت الإشارة إلى دور المنبر الديني في تشخيص الملاحظات والمساهمة في وضع الحلول والمعالجات، وتوعية وإرشاد المجتمع".

وتطرق اللقاء وفقاً للبيان، إلى "دور المرجعية الدينية العليا في محاربة الفكر المتطرّف والارهاب، ومواجهة أيّ انحراف أو تهديد يمسّ المجتمع، والإشادة بدورها وتوجيهاتها بشأن إغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني إثر تعرّض بلديهما للعدوان الصهيوني، ووقوفها إلى جانب القضايا العادلة التي يواجهها عالمنا العربي والإسلامي".