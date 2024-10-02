العراق يستقبل 5 الاف لبناني خلال الأيام العشرة الأخيرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (2 تشرين الأول 2024)، ان العراق استقبل ما يقارب خمسة آلاف لبناني خلال العشرة أيام الأخيرة عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان انه "وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية، تواصل مديرية شؤون الإقامة عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمديد مرة أخرى أيضا استناداً إلى أحكام قانون الإقامة مع استمرار منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين".

ونوه الى انه "بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزة من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة".