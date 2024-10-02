مصادقة مجلس الخدمة الاتحادي على وجبة جديدة من التعيينات

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جلسته الطارئة السابعة والثلاثون التي عقدت اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024، على تعيين القوائم النهائية لديوان الوقف الشيعي، حيث ذكر المجلس في بيان، انه قرر المصادقة على تعيين أكثر من (360) قيد على ديوان الوقف الشيعي للقوائم النهائية بعد تدقيقها في جلسته الطارئة السابعة والثلاثون.

وأكد المجلس على تبليغ المشمولين بالتعيين على حساباتهم الالكتروني خلال اليومين المقبلين.