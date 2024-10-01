كتائب حزب الله: "الهجوم الإيراني يعكس أخلاق الفرسان"

صرّحت كتائب حزب الله، الثلاثاء، بأن عملية "الهجوم الإيراني" تعكس أخلاق الفرسان، واصفة الضربات بـ"المؤلمة"، حيث ذكرت الكتائب في بيان، "نبارك لمجاهدي المحور والأحرار في العالم عملية الانتقام للجمهورية الإسلامية، ردا على عمليات الغدر الصهيوأمريكي باغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، واغتيال الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله، والمستشار العسكري الإيراني اللواء عباس نيلفروشان في بيروت".

وأوضح البيان أن "ن هذه العملية تعكس أخلاق الفرسان، والالتزام بقواعد الاشتباك، باستهداف القواعد العسكرية والأمنية للعدو الصهيوني دون المساس بالأبنية المدنية، وهو ما يُذّكر بوحشية الكيان المدعوم أمريكيا في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وعمليات الغدر واستهداف البنى التحتية في المناطق المدنية".

وبيّن أن "هذه العملية المباركة تم تنفيذها والصهاينة وداعميهم الأمريكان ودول الغرب في أقصى درجات الجهوزية والاستعداد لاعتراض الصواريخ الإيرانية، إلا أنها مضت إلى أهدافها لتحيلها ركاماً".

وتابع بيان الكتائب أن "هذه الضربات المؤلمة التي تلقاه العدو اليوم، فضلا عن العمليات المباركة للمقاومة الإسلامية حزب الله في استهدف العمق الصهيوني، والعملية البطولية في يافا تبين مدى المأزق الذي يعاني منه العدو، وقدرة رجال المحور على تحويل التهديدات إلى فرص".

وكانت إيران قد نفذت، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.