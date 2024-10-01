مصدر أمني يوضح تفاصيل ما حدث قرب قاعدة عين الأسد

صرّح مصدر أمني، الثلاثاء، عن تفاصيل ما حدث قرب قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، حيث ذكر المصدر في حديث لقناةـ السومرية، إنه "ما تم تداوله بسقوط صاروخ ضمن قاعدة عين الاسد، هو سقوط خزان وقود احد الصواريخ التي اتجهت الى اسرائيل بمساحة بعيدة عن القاعدة".

وأضاف "هذا لا يسبب اي خطر ولا يحمل اي مواد متفجرة وحاليا الجهد الهندسي متواجد لغرض رفعه".

وكانت إيران، قد نفذت مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.