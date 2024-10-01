مجلس الوزراء يوافق على إجراء إمتحانات الدور الثالث

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، إذ ذكر بيان للمجلس، انه "وافق مجلس الوزراء على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس بالنسبة للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الاعدادي"، ويستثنى "من ذلك الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام