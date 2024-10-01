وزارة العدل تطلق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً

صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن شمول مديرية تنفيذ الكاظمية بخدمة فتح الاضابير التنفيذية عبر منصة أور للخدمات الحكومية، حيث سيتمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية عبر هواتفهم او حواسيبهم الشخصية ومن دون الحضور والمراجعة ميدانياً، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، أن مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، التقى خلال جولة أجراها في المديرية عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، وقال مدير عام التنفيذ ان "خطوات فتح الاضبارة تتلخص بتعبئة الحقول بالمعلومات الشخصية وإرفاق قرار الحكم واختيار نوع الخدمة فضلا عن رفع الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، كما إن النافذة توفر إمكانية الاستعلام عن الخدمات في حقل الاسئلة الشائعة".

وبيّن المدير العام، ان "التعاون مستمر مع دائرة التخطيط العدلية ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل توسيع قاعدة البيانات الالكترونية وشمول جميع المديريات المتبقية بالتتابع ضمن هذا المشروع الذي تعتبره الدائرة حجر الأساس في سعيها نحو التحول الرقمي".