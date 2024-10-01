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شروط شراء الخدمة للعمال المضمونين لأغراض احتساب التقاعد


وجّهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، بالمباشرة بقبول طلبات شراء الخدمة للعمال المضمونين في القطاع الخاصّ لأغراض احتساب التقاعد، على ألّا تتجاوز الخمس سنوات، حيث ذكرت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود حيران، إنَّ من أهمّ شروط شراء الخدمة أن يكون العامل مضموناً ومستوفياً لشرط العمر، إذ يحق له شراء الخدمة على ألّا تتجاوز خمس سنوات، لافتة إلى أنَّ تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17 بالمئة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدَّد عنها الاشتراك على ألّا يقل عن الحدّ الأدنى لأجر العامل.

وأضافت أنَّ هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ وبإمكان العمال من كلا الجنسين التقديم عليها، إذ بإمكان العامل المضمون الرجل ممن أكمل سن 63 من العمر وكانت لديه خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات، ومن أكمل 60 عاماً ولديه خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة ومن أكمل 50 سنة وكانت لديه خدمة لا تقل عن 20 سنة شراء الخدمة لغرض احتسابها للتقاعد، بينما ستتمكّن المرأة العاملة من شراء الخدمة إذا أكملت 58 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات وإذا أتمّت 55 سنة ولديها خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة، أو أكملت 50 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 20 سنة.

وبيّنت أنَّ شريحة واسعة من العمال لم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من الحصول على الراتب التقاعدي بالرغم من أنَّ لديهم سنوات خدمة تجاوزت 20 سنة وقد أتاح لهم قانون الضمان الاجتماعي الجديد فرصة الحصول على راتب تقاعدي بعد شراء الخدمة.

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شروط شراء الخدمة للعمال المضمونين لأغراض احتساب التقاعد
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