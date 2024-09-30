مكتب السيد السيستاني يطلق المرحلة الثانية من المساعدات المادية للنازحين في لبنان

اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في لبنان، عن اطلاق المرحلة الثانية من تقديم المساعدات المادية للنازحين في منطقة جبل لبنان.

وذكر المكتب في بيان انه "تم اليوم اطلاق المرحلة الثانية من تقديم المساعدات المادية للنازحين في منطقة جبل لبنان من بلدة كيفون بحضور جمع من فعاليات المنطقة الدينية والاجتماعية، وكذلك في مدينة صيدا وحارتها".

وأضاف ان "ذلك جاء تزامنا مع التقديم المستمر لأواخر مراكز النزوح في بيروت".