قام بمساومة وابتزاز المواطنين.. خمسة احكام بالحبس الشديد بحق ضابط في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الإثنين (30 أيلول 2024)، خمسة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم، بحق ضابط برتبة رائد لقيامه باستلام مبالغ مالية من المواطنين خلافاً للقانون.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان قام بمساومة وابتزاز المواطنين وأصحاب المحلات والكراجات ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الاعظمية لغرض الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً، لافتاً إلى أنه يقوم بتهديد المواطنين بغلق محلاتهم وأماكن عملهم في حال لم يتم دفع الأموال".

وأضاف، أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال باحكام المادة 132 / 3 منه".