النزاهة توقع بموظف في مديرية بلدية الكوت متلبساً بجريمة الرشوة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ مقابل تيسير بعض الإجراءات المُتعلقة بعمليَّة الكشف على أرضٍ مُستأجرةٍ.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "تم تأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّفٍ يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين".

وأضافت ان "الفريق، وبعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهـود"، مُبيّـنة أنَّه "تلقَّى مبلغ الرشـوة لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلديَّـة".

ونوَّهت الهيئة انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق".