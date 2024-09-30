لجنة التربية النيابية: نعمل على دور ثالث بسبب ارتفاع نسبة رسوب السادس الاعدادي

صرّحت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، بالعمل على إستحصال دور ثالث للطلبة الراسبين في المراحل المنتهية للعام الدراسي المنتهي 2023-2024، وذلك لوجود نسبة رسوب كبيرة في الدور الثاني ولاسيما لطلبة السادس الاعدادي، حيث ذكر عضو اللجنة طعمة اللهيبي إن اللجنة رفعت مقترحاً إلى وزارة التربية بشأن منح الراسبين في الدور الثاني للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2023 ــ 2024 دوراً ثالثاً، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبيّن أن اللجنة قدمت أيضاً مقترحاً لمعالجة الدرجات الحرجة للراسبين في الدور الثاني للمراحل غير المنتهية، إلا أن هذا الأمر لايتعلق حصرياً بوزارة التربية، لأن مجلس الوزراء هو من يصدر القرار النهائي بهذا الصدد وذلك لطرح وجهات نظر الجهات العليا.

وأضاف اللهيبي إلى أن نسبة الرسوب في الدور الثاني للمراحل المنتهية عالية، لاسيما في مرحلة السادس الإعدادي، لذا تسعى اللجنة إلى منح الراسبين دوراً ثالثاً، مؤكدا ان اللجنة ستتابع أية مناقشة لموضوع الدور الثالث ومعالجة الدرجات الحرجة للمراحل غير المنتهية للراسبين في الدور الثاني للعام الدراسي 2023 ــ 2024.