"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن قصف "إيلات"

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، مساء الأحد، عن قصف ام الرشراش "إيلات".
وقالت المقاومة في بيان، "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 29-9-2024 هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" في اراضينا المحتلة".
وكشف البيان أن الهجوم كان "بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدا "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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