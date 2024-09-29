عاجل : حزب الله ينعى سيد المقاومة ، السيد حسن نصر الله شهيدا صابراً في ذمة الله
الأخبار

شمول خمس محافظات بخطة الجهد الخدمي لسنة 2025


أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي اليوم الاحد، عن شمول خمس محافظات بخطة الخدمات والبنى التحتية للعام المقبل 2025، فيما من المؤمل افتتاح 30 منطقة بعد اكمال تأهيلها هذا العام.

وذكر رئيس الفريق المهندس عبد الرزاق المالكي إن رئاسة الوزراء حدّدت الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً نهائياً لإنجاز جميع المشاريع التي تمّت المباشرة بها خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنَّ الفريق أوعز إلى ممثلي اللجان المنفذة للمشاريع في بغداد والمحافظات بإعداد الكشوفات الخاصة بالمناطق والمشاريع بهدف إعداد خطة العام المقبل 2025.

وبيّن المالكي أنَّ المحافظات التي سيتم شمولها ضمن الخطة إضافة إلى بغداد، هي ميسان وذي قار والمثنى والديوانية، مشيرا الى اعداد خطة لضمان تسريع إنجاز المشاريع وتشمل مفاتحة الدوائر البلدية من أجل حل أي تعارض في الأراضي أو الخدمات ضمن مناطق المشاريع، إلى جانب تقليل المدد الزمنية لكل مشروع من خلال زيادة ساعات العمل والجهد الآلي.

وأضاف أن 30 منطقة في بغداد والمحافظات سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الحالي، بعد القيام بتأهيلها بالكامل وإنجاز بناها التحتية، مبينا ان الخطة الخدمية للفريق تتضمن شمول جميع طرق المناطق الريفية بالإكساء وإنجاز مشاريع البنى التحتية بالنواحي والقرى المحرومة من الخدمات في محافظات ذي قار والمثنى لاسيما ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب صحيفة الصباح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شمول خمس محافظات بخطة الجهد الخدمي لسنة 2025
وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل الإقليمي للقضاء على المخدرات
وزارة العمل: المباشرة بإطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية والمنحة الدراسية
السيد رئيس الوزراء ينقل تعازي العراق الى ميقاتي باستشهاد السيد حسن نصر الله
وزارة التربية تعلن ضوابط قبول الطلبة اللبنانيين النازحين في المدارس العراقية
بيان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بمناسبة استشهاد العلاّمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله.
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله(رضوان الله تعالى عليه)
حداداً على استشهاد سيد المقاومة، محافظات تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد
رئيس مجلس القضاء: اغتيال السيد نصر الله جريمة بحق الإنسانية والشعوب والأمم
الشيخ قيس الخزعلي عن السيد نصر الله: ألحق مر الهزائم بالصهاينة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك