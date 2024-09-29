وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل الإقليمي للقضاء على المخدرات

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، المضي بالقضاء على المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر، فيما بين ان الداخلية حرصت ان تتعاون مع الدول الإقليمية والشقيقة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري.

وذكر الشمري خلال المؤتمر السنوي الاول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، ان وزارة الداخلية تولي أهمية لتعزيز قدرتها لمكافحة المخدرات وعملت على تدريب كوادرها وتطوير استراتيجيتها، كما تسعى للتعاون مع مختلف الجهات الدولية لحماية المجتمع.

وبيّن ان الوزارة استضافت المؤتمر العربي الاول الذي خرج بتوصيات مهمة بمجال المخدرات للقضاء عليها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عمل إقليمي للقضاء على هذه الافة، إذ حرصت الداخلية ان تتعاون مع الدول الإقليمية والشقيقة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري والوقاية من المخدرات وتوفير سبل العلاجات بين الدول المجاورة، مما ساهم بالحد من انتشار المخدرات على الحدود وبين الدول والتضييق على التجار، بحسب الشمري الذي بين ان الداخلية ماضية بالقضاء على المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر ولمواجهة كافة أشكال الجريمة الموجودة في المجتمع.