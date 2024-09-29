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وزارة العمل: المباشرة بإطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية والمنحة الدراسية


تباشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل، بإطلاق رواتب الإعانة مع المنحة الدراسية، لمليونين و300 ألف طالب من أبناء مستفيدي شبكة الحماية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن وزارته استكملت إجراءات احتساب دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول المقبل لمستفيدي شبكة الحماية، مع توزيع المنحة الدراسية بين أكثر من مليونين و300 ألف طالب من أبناء المستفيدين، وسيتم إطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.

وكذلك بيّن أنَّ وزارته استكملت أيضاً إجراءات شمول أكثر من 950 ألف أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية وتسعى لشمول باقي المتقدمين بها في حال توفر التخصيصات لميزانية هيئة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى شمول ثلاثة آلاف طالب من أبناء المستفيدين بمقاعد المنحة الدراسية المجانية للعام الدراسي (2023 – 2024)، فضلاً عن شمول سبعة آلاف و310 طلاب جامعيين من أبناء الأسر المستفيدة من الحماية، بتخفيض الـ50 بالمئة من الأجور الدراسية المسائية للجامعات الحكومية والأهلية.

وطبقًا لصحيفة الصباح الرسمية،أوضح العقابي أنَّ المنحة الدراسية لطلبة الجامعات الحكومية في الدراسات الصباحية تصل إلى 100 ألف دينار شهرياً لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار شهرياً لطلبة الماجستير والدكتوراه وتصرف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وفقاً للتخصيص المتاح من وزارة المالية، عاداً الخطوة من ضمن جهود وزارته لتوفير الفرص الأكاديمية لأبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية.

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