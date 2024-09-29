السيد رئيس الوزراء ينقل تعازي العراق الى ميقاتي باستشهاد السيد حسن نصر الله

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد إتصالاً هاتفياً، قدم من خلاله تعازي العراق باستشهاد السيد حسن نصر الله، الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن رئيس الوزراء قدم خلال الاتصال، "تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت"، بحسب بيان المكتب.

وأكد رئيس الوزراء "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".