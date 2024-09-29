الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله(رضوان الله تعالى عليه)

عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الطارئ في مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مجمل التطورات بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، حيث ذكر الإطار في بيانه، أنه”اعتبر استشهاد سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله بداية النصر وحياة جديدة للامة”.

كما جدد الإطار التنسيقي، “التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في اغاثة الشعب اللبناني الشقيق وتقديم كل ما من شانه تخفيف المعاناة عنهم”، وشكر ، “الجهود الحكومية الكبيرة في تذليل الصعاب امام النازحين من لبنان الشقيق”