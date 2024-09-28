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الشيخ قيس الخزعلي عن السيد نصر الله: ألحق مر الهزائم بالصهاينة


أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، إن الأمين العام للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان السيد الشهيد حسن نصرالله ألحق بالصهاينة مر الهزائم.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان، إنه "بمزيج من عظيم الفخر وشديد الأسى، تلقينا نبأ استشهاد سيد المقاومة الإسلامية، وعنوان نصرها وفخرها حجة الإسلام والمسلمين، الشهيد القائد السيد حسن نصرالله (رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة) الأمين العام للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، إثر قصف وحشي صهيوني غادر وجبان، ارتفعت روحه إلى بارئها، ليلتحق بعد عمر شريف أمضاه مجاهداً وقائداً منتصراً، ألحق بالصهاينة المحتلين مُرّ الهزائم، وصنع الانتصارات التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، وحطم أسطورة جيش الكيان الغاصب، وصنع جيلاً من المقاومين لا يقهر، وها هو يلتحق بالشهداء منهم، ليكون معهم تحت خيمة جده الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف، "نحن إذ نرفع إلى قائدنا وإمامنا صاحب الزمان (أرواحنا فداه) وإلى مراجعنا العظام، وبالخصوص قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، وإلى قادة ورجال المقاومة الإسلامية البطلة والشرفاء والأحرار في العالم وإلى أسرته الكريمة، أسمى آيات التعازي والمواساة، بهذا المصاب الجلل، الذي فقدنا فيه قائداً عزّ نظيره، ومقاوماً لم يعرف التاريخ الحديث له مثيلاً".

وتابع الشيخ الخزعلي، "إننا نجدد العهد لروحه الطاهرة ولأرواح جميع الشهداء الأبرار، بالمضي على نهجه والثبات على سبيله، والاستمرار بمقاومة الأعداء المحتلين حتى تحقيق كامل الأهداف، التي توضأت الأرض بالدماء الزكية لأجلها، وحتى تحرير كامل التراب المغتصب من الوجود الصهيوني المجرم، وزوال الغدة السرطانية (إسرائيل) من جسد هذه الأمة، وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على أرض بلادنا العزيزة".

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