العراق يعلن الحداد العام لإستشهاد السيد حسن نصر الله ورفاقه (رضوان الله عليهم)

أعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، حيث ذكر بيان المكتب ، انه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم".

وكان حزب الله اللبناني قد نعى في وقت سابق من اليوم، أمينه العام السيد حسن نصر الله بالقصف الصهيوني للضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس، مؤكدا على أن الحزب سيواصل الجهاد في مواجهة العدو وإسناده لغزة وفلسطين ودفاعه عن لبنان وشعبه.