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العثور على أكثر من 100 لغم في قرية بيخال شمال البلاد


صرّحت المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل، بان فرق إزالة الالغام عثرت على أكثر من 100 لغم مضاد للأفراد، والعديد من الذخائر والمقذوفات الحربية في قرية "بيخال" التابعة لقضاء "رواندوز".

وذكرت المديرية في بيانها، إن "فرق إزالة الألغام التابعة لها نفذت أعمال تطهير مساحات من الأراضي، وبدعم من منظمة (ITF) في سلوفينيا".

وبيّنت أن" الفرق تمكنت من العثور على 101 لغم مضاد للأفراد من نوع فالمارا (V69)، وعدد من المتفجرات من مخلفات الحرب في حقل الألغام"، مشيرة الى أن "حقل الألغام المسمى "گروکوپيا" والذي تبلغ مساحتها 55 الفاً، و821 متراً مربعاً، وبعد تطهيرها كاملة تم تسليمه إلى صاحبه خلال مراسم أُقيمت في ديوان قائممقامية قضاء رواندوز".

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العثور على أكثر من 100 لغم في قرية بيخال شمال البلاد
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