النزاهة النيابية تفاتح الادعاء العام بشأن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد

فاتحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات مجلس المحافظة.
وبحسب وثيقة – موقعة من رئيس اللجنة زياد الجنابي فان النزاهة النيابية فاتحت الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات مجلس المحافظة والتعسف بأنهاء عضوية عمار الحمدانية بسبب قيامه باستجواب رئيس مجلس المحافظة.
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