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السوداني يؤكد رغبة العراق بتعميق العلاقة مع باكستان


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، رغبة العراق بتعميق العلاقة مع باكستان.

وذكر بيان لمكتبه، ان السوداني "التقى، مساء اليوم الخميس (بتوقيت بغداد) في نيويورك، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79، وشهد اللقاء التباحت في مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن البحث في آخر تطورات العدوان في غزّة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وحماية لبنان الشقيق وشعبه الآمن".

وبيّن السوداني لنظيره الباكستاني، وفقاً للبيان "رغبة العراق في تعميق العلاقة مع باكستان في مختلف المجالات، وأن الحكومة تتبع سياسة منفتحة على جميع خطوات الشراكة الاقتصادية، مثلما يشهد العراق نهضة عمرانية واقتصادية، وتنشيط للمجالات الصناعية والزراعية، الى جانب الرغبة العميقة في فتح أبواب الشراكات البنّاءة مع الدول الشقيقة والصديقة".

كما تطرّق السوداني الى "الجهود المحورية التي يضطلع بها العراق لمنع تصعيد الأوضاع في المنطقة، وإيقاف العدوان، ومنها المبادرة بالدعوة الى عقد قمّة إسلامية توحّد صف الدول الإسلامية، وفي مقدمتها باكستان، من أجل منع انزلاق الاوضاع الى حرب شاملة، وحماية الشعبين الصامدين، اللبناني والفلسطيني".

وقدّم شهباز شريف من جهته، الدعوة الى السوداني لزيارة إسلام آباد، من أجل إرساء المزيد من قواعد التعاون والشراكة بين البلدين، وتوسعة اتفاقيات التبادل التجاري. 

كما أعرب عن تأييده للمبادرة العراقية الداعية الى عقد قمة إسلامية تنظر في العدوان الحالي على لبنان وفلسطين، وتصوغ موقفاً موحداً إزاء استمرار المذبحة بحق أبناء الشعب فلسطيني، ومحاولات توسعة الحرب من جانب حكومة الاحتلال.

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