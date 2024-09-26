وزارة الداخلية: القبض على شبكة تزوير "خطيرة"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، القبض على شبكة تزوير "خطيرة".

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن" عملا أمنيا مشتركا بين الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، أسفر عن القاء القبض على شبكة تزوير خطيرة".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت بعد عملية استخبارية ومتابعة حثيثة من خلال نصب كمين محكم للمتهمين"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".