الأخبار

وزارة الداخلية: القبض على شبكة تزوير "خطيرة"


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، القبض على شبكة تزوير "خطيرة".

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن" عملا أمنيا مشتركا بين الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، أسفر عن القاء القبض على شبكة تزوير خطيرة".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت بعد عملية استخبارية ومتابعة حثيثة من خلال نصب كمين محكم للمتهمين"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يعلن عن إرسال 75 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان جواً
العامري يزور الجرحى اللبنانيين في احد مستشفيات كربلاء
وزارة الداخلية: القبض على شبكة تزوير "خطيرة"
وزير الداخلية يفتتح جداراً بطول 60 كيلومتراً على الحدود العراقية السورية
بالوثيقة، وزير التربية يقرر بخصوص المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني
بعد تهديد إسرائيل مقرّب منها: الفصائل العراقية تمتلك صواريخ ومسيرات تصل إلى عمق إسرائيل
مشاجرة وتهديد متبادل بين طالباني وبارزاني بسبب "صورة" باجتماع مجلس وزراء كردستان
النزاهة ولجنة الرقابة الصينية تبرمان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين
عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن سرقة 500 مليون وسيارة كاديلاك في العاصمة
محافظ كربلاء يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الارهاب آليات التعاون المشترك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك