بالوثيقة، وزير التربية يقرر بخصوص المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني

أبدى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، موافقته بالسماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في (درس واحد او درسين فقط) ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي (2023-2024) من أدائها في نهاية الامتحانات.

وبحسب وثيقة التي نشرتها قناة السومرية، فانه تمت موافقة وزير التربية السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في (درس واحد او درسين فقط) ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي (2023-2024) من ادائها في نهاية الامتحانات