عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن سرقة 500 مليون وسيارة كاديلاك في العاصمة

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، سرقة 500 مليون وسيارة كاديلاك من احدى الشركات الأجنبية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان إن "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده بأن مسلحين مجهولين سطوا على احدى الشركات الأجنبية في بغداد وسرقوا منها نحو 500 مليون دينار وسيارة نوع كاديلاك وسلاح M4".

وأضافت أنه "بالساعة 330 من اليوم الاربعاء استخبرنا من أحد المتعاونين بوجود حادث سرقة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الكرخ/ الخامس في منطقة القادسية بجانب الكرخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الاجهزة والوكالات الاستخبارية والانتقال الى محل الحادث".

وأوضحت القيادة أن "ما حصل هو حادث سرقة تحت تهديد السلاح لدار أحد المواطنين عمله (تاجر استثمار) يسكن العنوان أعلاه وسرقة مبلغ مالي قدرهُ (350) مليون دينار عراقي مع سلاح مرخص نوع (ام فور) وعجلة نوع (كدلاك) ولديه خلافات مالية مع بعض التجار حسب ادعائه، وبعد جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة ومتابعة خط سير العجلة وتوسيع دائرة البحث تم ضبط العجلة في (مدينة الصدر/ منطقة الكيارة) وتسليمها الى صاحبها ولازال البحث جاري على الجناة".