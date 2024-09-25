المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها : هاجمنا ميناء إيلات بالطائرات المسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، انها هاجمت إيلات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة "قبل قليل" وبالتحديد الميناء العسكري واصابته اصابة دقيق . فيما يلي نص البيان

🔻بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ٢١ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ