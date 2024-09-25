السوداني يؤكد لميقاتي استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز الأزمة

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تعازيه لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال استقباله على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك، حكومةً وشعباً، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين، كما أكد استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز الأزمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك".

وأضاف: "قدم السوداني، في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى لبنان، حكومةً وشعباً، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر، مؤكداً أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني، وأن العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان".

من جانبه، عبّر ميقاتي عن "تقديره لخطوات العراق المساندة، وتثمين الدعم الذي استمر بتقديمه طوال السنوات الماضية، وخصوصاً خلال هذه الأزمة التي سارع فيها العراق ليكون أول دولة ترسل المساعدات العاجلة للتخفيف عن معاناة الشعب اللبناني، مشيداً بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل كفّ العدوان الوحشي عن لبنان وأهله، ومنع انتشار الصراع في المنطقة".